شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 106.44 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليبتعد عن المستوى المذكور، مما يؤكد تحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، في طريقه للتوجه نحو مستوى 107.68 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 106.44 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.68
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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