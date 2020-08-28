شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة ويحاول الثبات فوقها، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، والأهداف تبدأ عند 1.3350 وتمتد إلى 1.3530، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3205.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3155 والمقاومة 1.3350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد