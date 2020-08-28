شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار يوم أمس قرب هدفنا الأول المنتظر عند 1.1775، ووجد السعر دعم قوي هناك ليرتد صعوداً ويبدأ باختبار المقاومة المحورية 1.1845 الآن، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر التعافي وتحقيق مكاسب جديدة، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال تخطي أحد المستويات المذكورة.
نشير إلى أن اختراق المقاومة 1.1845 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.1945، في حين إن كسر الدعم 1.1775 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1.1720 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1945
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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