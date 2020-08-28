قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سوق الفوركس في مصر غير شرعي وممنوع.
وأضاف "واصف" خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك من يتجه إلى التداول في الفوركس عبر شركات دولية في الخارج.
وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن من يمتلك أموالًا خارج مصر يستطيع أن يشتري ويتداول الذهب في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب على أسواق المجوهرات، مثل الأحجار الكريمة، وحدثت ارتفاعات خاصة في سوق الألماظ بنسبة 5% عالميا.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس شعبة الذهب: سوق "الفوركس" غير شرعي وممنوع في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.