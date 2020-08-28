نائب رئيس شعبة الذهب: سوق "الفوركس" غير شرعي وممنوع في مصر

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سوق الفوركس في مصر غير شرعي وممنوع.

وأضاف "واصف" خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك من يتجه إلى التداول في الفوركس عبر شركات دولية في الخارج.

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وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن من يمتلك أموالًا خارج مصر يستطيع أن يشتري ويتداول الذهب في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب على أسواق المجوهرات، مثل الأحجار الكريمة، وحدثت ارتفاعات خاصة في سوق الألماظ بنسبة 5% عالميا.