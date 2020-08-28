شكرا لقرائتكم خبر عن 761 مليون برميل ارتفاعا فى المخزونات النفطية العالمية نهاية الربع الثانى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد إجمالي المخزونات النفطية العالمية "التجارية والإستراتيجية" في نهاية الربع الثاني من عام 2020 ارتفاعًا قياسيًا مقدارة 761مليون برميل، أي بنسبة 8.1٪مقارنة بالربع السابق ليبلغ 10.204مليار برميل، ما يمثل ارتفاعًا بنحو 1.253مليار برميل، اي بنسبة 14%بالمقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

وأوضحت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان "انعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد علي الأوضاع البترولية العالمية"، ارتفاع إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية في نهاية الربع الثاني من عام 2020 بمقدار262 مليون برميل عن مستوي الربع السابق ليصل إلي 3.250مليار برميل وهو مستوي مرتفع بمقدار 320مليون برميل عن مستويات الربع المماثل من العام السابق.

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وأوضحت الدراسة، أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي مستوي متوسط السنوات الخمس السابقة، ويعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك بلس لافته أنه في هذا السياق تجدر الإشارة إلي أن الزيادة في مستوي تلك المخزونات عن متوسط السنوات الخمس السابقة قد ارتفعت بشكل حاد لتصل إلي نحو 300مليون برميل في نهاية شهر يونيو 2020وفقا لأحدث التقديرات المتاحة وهو أعلي مستوي لها علي الإطلاق.