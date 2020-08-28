- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع مع تجاهل الهجوم السيبراني على سوق الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل تجاهل المستثمرين للهجمات السيبرانية اليت تعرضت لها سوق الأسهم المحلية في نيوزلندا والتي أدت إلى تعطيل التداول لساعات هذا الأسبوع.
ولم يتلق الدولار النيوزلندي دعما من تعليقات من البنك المركزي ولا بيانات اقتصادية إيجابية، لكن النجاح في احتواء فيروس كورونا يعد كافيا لجذب زخم شرائي.
وتعد نيوزلندا من الدول القليلة حول العالم التي لم تسجل سوى عددا قليلا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث بلغ الأمر مرور أكثر من 100 يوم دون تسجيل اي إصابة محلية واحدة.
هذا، وتتواصل الجهود حول العالم على كافة الأصعدة من أجل السيطرة على أزمة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا حيث يجري التركيز حاليا على تطوير لقاح فعال للوقاية من المرض.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 04:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.666، وسجل أعلى سعر عند 0.6661 وأقل سعر عند 0.6623.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار النيوزلندي يرتفع مع تجاهل الهجوم السيبراني على سوق الأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.