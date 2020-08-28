شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة ترفع مذكرة لاتحاد الغرف للمطالبة بعودة البورصة بعد خسائر المنتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة للمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد بعدة مطالب من منتسبي الشعبة وذلك بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجون خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إنه سيتم رفع المذكرة التي تتضمن مطالب المنتجين للمهندس إبراهيم العربي تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الوزراء وذلك لوقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها المنتجون نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلى.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تمت دعوة ممثلي وزارة الزراعة للقطاع الحيوانى للاجتماع، وممثلى الطب البيطرى وذلك لشرح الوضح الحالي للقطاع لكن لم يحضر أحد منهم للاجتماع أو حتى يقدموا اعتذارًا عن الحضور بالرغم من الدور الذى يقوم به قطاع منتجى الدواجن في توفير أحد أهم السلع التي يحتاجها كل منزل في مصر.

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وأشار السيد إلى أن أبرز مطالب المنتجين هي ضرورة عودة بورصة الدواجن وذلك مع الالتزام بهامش الربح الذى سيتم تحديده من قبل البورصة، وذلك لأن الاضطراب الذى يحدث في الأسعار حاليًا سيؤدى إلى خروج الكثير من المستثمرين خلال تلك الفترة الصعبة.