شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 15 مركزًا لاستلام الأقطان بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة قطاع الأعمال العام، 50 مركزًا لتداول الأقطان بمحافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة، لتداول الأقطان وفق الآلية الجديدة.

وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وفي السطور التالية نتعرف على أسماء وأماكن المراكز التى سيتم استلام الأقطان بالتنسيق مع شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

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١- بلبيس ومايا القمح مركز الاستلام ميت يزيد.

٢- الزقازيق وهيهيا وأبو حماد في مركز أبو الأخضر .

٣- ديرب نجم فى مركز الهوابر.

٤- الإبراهيمية وكفر صقر وفاقوس وأبو كبير وكفر الأشقم فى مركز محلج أبو الشقوق.

٥- أولاد صقر وتلرالك والصوفية فى ترعة البطيخ.

٦ - قصاصين الازهار في مركز قصاصين الازهار.

٧- منشأة ابو عمر فى كفر المدينة ومنشأة أبو عمر.

٨- استصلاح والحسينية في مركز الظواهرية.

٩- صان الحجر نور في مراكز صان البحرية ورمسيس والسالمية والناصرية .

١٠ - صان الحجر القبلية في كفر البكارشة وصان القبلية

يشار أنه ستفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.