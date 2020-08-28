شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس تشيد بقرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالامتحانات الجامعية يخدم العملية التعليمية في مصر، مشيرة الى أن البعض كان يستغل التعليم الجامعى ويستمر بالجامعة لأكثر من 10 سنوات وهو ما يعنى حجزهم لأماكن طلاب آخرين لهم الأحقية والأولوية، قائلة: "كان في طلبة بتقعد 10 سنين في السنة الأخيرة على مادة ومادتين".

وأضافت الحماقى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد تعليم عالٍ مجانى في أي دولة، مشيرة الى أن هذا القرار سيجعل الطلاب اكثر التزامًا وانضباطًا في مرحلة الجامعة بل ستكون الفائدة من هذا الانضباط على المجتمع بأكمله".

وأشارت الحماقى إلى أنه يوجد أنظمة مختلفة لمن كان لديه ظروف استثنائية أدت إلى عدم قدرته على دخول الامتحان وبالتالي سيكون غير القادر على السداد له فرصة أخرى، مؤكدة تأييدها الكامل لهذا القرار نظرًا لأن المزايا منه متعددة وتصب في مصلحة المواطن.

واقترحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بضرورة أن يكون هناك أنظمة بنكية توفر قروض لطلبة الراسبين وغير القادرين على سداد هذه المبالغ بشكل فورى بما يمنحهم الفرصة لإعادة الامتحان مرة وعلى أن يكون برامج السداد بشكل متنوع ومنها أن يتم تحصيلها عقب توظيفها أو سدادها على أقساط ميسرة وفقًا لما يخدم المصلحة التعليمية.

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وقالت الحماقى بضرورة إن يكون هناك عمل سياسي من الأحزاب من أجل أن يتم توعية المجتمع بشكل دورى على القرارات التي تتاخذها الحكومة خاصة التي يعتبرها البعض أنها تستنفذ قدرتها المادية.