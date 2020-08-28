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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يقفز 4.5% بعد إعلان اهتمامها بصفقة "تيك توك" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تعاملات يوم الخميس بعد إعلان شركة متاجر التجزئة اهتمامها بمشاركة "مايكروسوفت" في الاستحواذ على أصول "تيك توكط الصينية في الولايات المتحدة.
وذكرت "وول مارت" في بيان أن "تيك توك" يمكنها توفير الدعم والقدرات والنجاح لتسويق منتجات تجارة التجزئة عبر تطبيق مشاركة الفيديوهات والوصول إلى قاعدة أكبر من المستخدمين.
وأعربت "وول مارت" عن ثقتها في نجاح التعاون مع "تيك توك" في الولايات المتحدة بمشاركة "مايكروسوفت" الأمر الذي يجذب قطاع عريض من المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن "وول مارت" أعلنت ارتفاع حجم مبيعاتها من التجارة الإلكترونية خلال الربع السنوي الثاني بنسبة 97%.
وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" أن "تيك توك" تقترب من بيع أنشطها وتصفية عملياتها في الولايات المتحد وكندا وأستراليا ونيوزلندا ي صفقة ربما تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "وول مارت" بنسبة 4.5% وأغلق جلسة الخميس عند 136.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 139.3 دولار وأقل سعر عند 130.9 دولار.
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