شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"تسلا" تتجاوز 400 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس معززا مكاسبه التي دفعت القيمة السوقية أعلى مستوى قياسي للمرة الأولى في تاريخ الشركة.



ورغم الضغوط على القطاع التكنولوجي، إلا ان سهم "تسلا" استفاد من شهية المستثمرين على شراء السهم قبيل دخول خطوة تقسيمه حيز التنفيذ.



كانت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية قد أعلنت في الآونة الأخيرة أنها تخطط لتقسيم السهم على النحو من 5 إلى 1) من أجل جذب المزيد من المشترين والمستثمرين.

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وتستهدف "تسلا" بهذه الخطوة جذب صغار المستثمرين الذين أصبحوا غير قادرين على اقتنائه نتيجة الصعود القياسي لسعره.



هذا، وقد أعلنت "تسلا" الشهر الماضي تحقيق نتائج أعمال قوية خالفت توقعات المحللين بتسجيل أرباح وإيرادات فصلية في الربع السنوي الثاني رغم أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 4% إلى 2238.7 دولار، وبلغت القية السوقية 401.2 مليار دولار، فيما بلغ السهم أعلى سعر اليوم عند 2295.6 دولار وأقل سعر عند 2146.5 دولار.