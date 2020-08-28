شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" عند مستوى قياسي بعد التحول التاريخي في السياسة النقدية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس رغم الضغوط على قطاعي التكنولوجيا والطاقة، وسجل "إس أند بي 500" أعلى مستوى قياسي جديد بعد قرار تاريخي من الاحتياطي الاتحادي.



وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 1.006 مليون طلب بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مليون طلب، وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني بينما ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 5.9%.



وانطلقت اليوم فاعليات ملتقى "جاكسون هول" عبر الإنترنت بسبب "كورونا" بحضو عدد من المصرفيين والخبراء.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي تحولا تاريخيا في سياسته النقدية من خلال تبني سياسة "متوسط مستهدف التضخم"، وهو ما يتيح استهداف متوسط أعلى 2% لبعض الوقت.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 35 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 43.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% أو ما يعادل 55 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 45.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.8 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 28492 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28634 نقطة وأقل مستوى عند 28363 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3484 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3501 نقطة وأقل مستوى عند 3468 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 11625 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11730 نقطة وأقل مستوى عند 11551 نقطة.