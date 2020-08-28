اختتام الاجتماع التحضيري لمؤتمر تنمية الاتصالات 2021 برئاسة الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



اختتمت، امس ، فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل العربي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات2021 برئاسة دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الذي نظمته إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في الفترة من 25 إلى 27 الشهر الجاري. وتنبثق أهمية هذا الاجتماع من كونه يناقش المواضيع والأولويات للمناطق الإقليمية، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية لقطاع التنمية والإعلان الختامي والقرارات والتوصيات المختلفة.

شارك في الاجتماع الذي عقد افتراضياً جميع الأقاليم الأخرى ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الدول الإفريقية، ومجموعة البلدان الأمريكية، والمجموعة الأوروبية، ومجموعة دول الكومنولث المستقلة، حيث هدف الاجتماع إلى التعرف على مرئيات ومقترحات المجموعات الإقليمية الأخرى وتحضيراتها للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

وعلى مدار 3 أيام ناقش المجتمعون اقتراحات الدول العربية حول المشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بما يتواءم مع مصالح الدول العربية، وتكثيف المشاركة الفعالة في اجتماعات الفريق وتقديم المساهمات والمقترحات.

وخلال مداخلته التي ألقاها في بداية أعمال الاجتماع توجه المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات رئيس الوفد الإماراتي المشارك، إلى جمهورية لبنان الشقيقة قيادة، وشعباً، بأحر آيات العزاء والمواساة بضحايا انفجار ميناء بيروت، معرباً عن وقوف دولة الإمارات وكل الدول العربية إلى جانب جمهورية لبنان في هذا الوقت الصعب، وأضاف بالقول: «لقد كان للدول العربية دور كبير في إنشاء ودعم قطاع تنمية الاتصالات، ومنذ نشأته عام 1989 حصلت الدول العربية على منصب مدير قطاع التنمية في مناسبتين، كما استضافت المنطقة العربية المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عام 2006 بالدوحة، وعام 2014 بدبي».