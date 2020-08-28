خفض تقديرات انكماش الاقتصاد الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة سنوية هي الأكبر على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان هذا الأداء أفضل قليلاً من القراءة الأولية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أمس الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بوتيرة سنوية 31.7% في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي بالقراءة الثانية مقابل هبوط 5% في الربع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينكمش بنحو 32.5% خلال الربع الثاني.

وفي القراءة الأولية، كان من المتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد حول العالم انكماشاً بوتيرة سنوية 32.9% في الربع الماضي.

وبحسب البيانات، فإن القراءة الثانية تعكس تراجع استثمارات المخزونات الخاصة ونفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة أقل من المعلنة سابقاً.