شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود تحافظ على مستوياتها للشهر السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض سجلت قائمة الجازولين (البنزين) بمشتقاته، إضافة إلى الديزل، والتي أعلن عنها أمس، استقراراً في أسعار شهر سبتمبر القادم، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود مشمولة بضريبة القيمة المضافة.

واستقرت أسعار الوقود للشهر السادس على التوالي لها منذ إبريل الماضي؛ حيث يبقى سعر لتر البنزين «سوبر 98» عند 1.91 درهم، و«خصوصي 95» عند 1.80 درهم، ولتر بنزين «اي بلس 91» عند 1.71 وحافظ لتر الديزل أيضاً على مستوى 2.06 درهم.

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