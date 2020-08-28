تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لكنها تتجاوز التوقعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة الأمريكية، لكن هذا العدد تجاوز توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار تداعيات كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بلغ 1.006 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس/آب الجاري بانخفاض 98 ألف طلب عن الأسبوع السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تشهد زيادة بنحو مليون طلب في الأسبوع الماضي.

أما المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية في غضون الأربعة أسابيع الماضية، فبلغ 1.068 مليون طلب في الأسبوع الماضي، بانخفاض 107.250 ألف طلب عن الأسبوع السابق له بعد التعديل بالخفض.

وعلى صعيد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة، فسجلت 14.535 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس/آب، وهو ما يمثل اختلافاً عن الأسبوع السابق له بنحو 223 ألف طلب أقل.