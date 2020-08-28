«زاوية».. خدمة إلكترونية للمعلومات الاقتصادية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تومسون رويترز» في يونيو /حزيران 2012 عن الاستحواذ على شركة «زاوية دوت كوم» التي تأسست في دبي كخدمة إلكترونية تقدم المعلومات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل حسان جواد، عام 2000.

واعتبرت «زاوية» في هذا الوقت أول موقع بوابة على الإنترنت في العالم العربي متخصص في تقديم محتوى وبيانات عالمية للأعمال والتمويل حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجمعها ويقدمها من زواياها المختلفة.

وبعد عامين من ذلك الإطلاق شهدت «زاوية» اندماجاً استراتيجياً مهماً مع شركة «إيه.بي. كيو للاستثمار»، وهي إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال الاستثمار، ما جعلها أكثر قوة وقدرة، وبخاصة بعد ضخ سيولة مالية في الشركة الجديدة، وتعزيز قاعدة عملائها، إضافة إلى دمج الموارد الاستراتيجية المادية والبشرية للشركتين وموجودات البيانات المالية والمحتوى.

وتشكل «زاوية» حالياً بوابة معلوماتية إلكترونية في القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية، تتيح للمحترفين الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في المنطقة.