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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جني أرباح يخفض الذهب.. والدولار إلى أدنى مستوى بأسبوع
تاريخ النشر: 28/08/2020
تراجع الذهب أمس الخميس في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة، حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3% الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1946.70 دولار للأوقية.
وفي أسواق العملات، ظل الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه في وقت سابق أمس الخميس.
وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1822 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.1850 دولار في وقت سابق.
واستقر مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عند 92.98، قرب أضعف مستوياته هذا الأسبوع وغير بعيد عن أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي لامسه الأسبوع الماضي.
ومنذ بدء الجائحة، وسع المركزي الأمريكي ميزانيته بمقدار ثلاثة مليارات دولار تقريباً، ما يزيد بكثير على البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.
واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 106.02.
(وكالات)
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