«دوبيزل» و«أو إل إكس» و«بيوت».. اندماج بـ 3.6 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي»، المالكة لمنصة «بيوت»، ومقرها دبي، ومجموعة «أو إل إكس» المالكة لمنصة «دوبيزل»، عن دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة «يونيكورن» أخرى في دبي تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليار درهم، (مليار دولار)، في طريقها نحو التوسع عالمياً.

وستقوم «إي إم بي جي» بإدارة منصتي «دوبيزل» و«بيوت» في الإمارات. في حين يشتمل الحضور العالمي للمجموعة خارج دولة الإمارات على منصات زمين في باكستان، وبي بروبرتي في بنجلاديش، و«مبوب» في المغرب وتونس، و«كايدي» في تايلاند. وتعود ملكية جميع هذه الأصول لمجموعة «إي إم بي جي»، إضافة إلى «دوبيزل»، كما يتضمن هذا الاندماج أيضاً علامات تابعة لمجموعة «أو إل إكس» في مصر، ولبنان، وباكستان، والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي، لتضاف بذلك إلى مجموعة «إي إم بي جي».

ويؤكد النجاح الذي شهدته منصتا «بيوت» و«دوبيزل» خلال السنوات الماضية وعملية الاندماج الأخيرة، وفرة فرص النمو الكبيرة في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات، التي لا تشمل السوق المحلية فحسب، بل تتجاوزه إلى النطاق الإقليمي، والعالمي.

تأسس موقع «دوبيزل» في دبي عام 2005 على يد جيه سي بتلر، ووسيم واتلي، كبوابة إلكترونية مجّانية للإعلانات المبوّبة. ونشأت فكرة «دوبيزل»، بتمويل لم يتجاوز 12,000 دولار.