هبوط أسعار النفط بفعل تراجع الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط في التداولات أمس الخميس بفعل تراجع الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 1.7%، وهبط عقد خام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني الأكثر نشاطاً 1.8%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9%.

وفي آسيا، قال متعاملون إن الأسعار الفورية لبعض درجات النفط الخام الآسيوية انخفضت لتباع بخصومات إلى سعر برنت المؤرخ في ظل ضعف الطلب من شركات التكرير في المنطقة، ما يقلص فارق السعر بين الخام منخفض الكبريت والخامات من الشرق الأوسط.

وأضافوا أن فارق سعر الخام للتحميل في أكتوبر/ تشرين الأول من ماليزيا وفيتنام مقابل برنت المؤرخ تراجع أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل.

وستدفع شركات التكرير في المعتاد سعراً أعلى مقابل الخامات الآسيوية منخفضة الكبريت عن خام الشرق الأوسط الذي يحتوي على نسبة كبريت أعلى ويحتاج إلى المزيد من المعالجة.

لكنهم قالوا إن هوامش نواتج التقطير الوسيطة تراجعت بنحو دولار للبرميل على مدى الأسبوعين الماضيين ما قلص الطلب على درجات الخام الماليزية والفيتنامية التي تنتج المزيد من هذه النواتج.

كما أدت إجراءات العزل العام في أستراليا بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا إلى خفض استهلاك الوقود على الرغم من أن شركات التكرير كانت تستعد لاستئناف العمل في سبتمبر/ أيلول.

وقال أحد المتعاملين إن شركات التكرير الآن في وضع «الانتظار والترقب» وتتوقع المزيد من التراجع في الأسعار.