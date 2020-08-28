

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لشركة دار التكافل، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 4.9 ملايين درهم، أي ما يعادل نحو 3.3% من رأس المال عن فترة النصف الأول من العام الحالي. وانتخبت الجمعية العمومية 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، لاستكمال فترة الأعضاء المستقيلين والمنتهية في عام 2021.

وجاء في إفصاح الشركة على موقع سوق دبي المالي، أنه تم طلب إضافة بند توزيع الأرباح في جدول أعمال الجمعية.



أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» عن تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية والإسلامية بأن أنشطة أعمال الشركة وأسهمها متوافقة مع مبادئ الشريعة، وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة.

باعت شركة «أملاك للتمويل»، أمس الأول 1.3 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.0008% من رأس المال المكتتب وبلغ سعر الأسهم المبيعة 0.3226 درهم للسهم في كل صفقة.

أقرت الجمعية العمومية لشركة دار التكافل، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 4.9 ملايين درهم، أي ما يعادل نحو 3.3% من رأس المال عن فترة النصف الأول من العام الحالي. وانتخبت الجمعية العمومية 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، لاستكمال فترة الأعضاء المستقيلين والمنتهية في عام 2021.

وجاء في إفصاح الشركة على موقع سوق دبي المالي، أنه تم طلب إضافة بند توزيع الأرباح في جدول أعمال الجمعية.



أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» عن تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية والإسلامية بأن أنشطة أعمال الشركة وأسهمها متوافقة مع مبادئ الشريعة، وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة.

باعت شركة «أملاك للتمويل»، أمس الأول 1.3 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.0008% من رأس المال المكتتب وبلغ سعر الأسهم المبيعة 0.3226 درهم للسهم في كل صفقة.