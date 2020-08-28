الولايات المتحدة جاهزة للسحب من الاحتياطي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة الأمريكية أول أمس الأربعاء، إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد، إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن ذلك سيساعد شركات التكرير على التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذاة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان إن الوزير دان برويليت مستعد للمساعدة في مساعي التعافي «ويشمل ذلك احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.

(رويترز)