«صناعات» تستكمل صفقة تمـديـد تسهــيـل ائتمــانــي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج

أعلنت «صناعات» التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة - «القابضة» (ADQ)، أمس الخميس، عن إتمام صفقة تمديد تسهيل ائتماني لقرض متجدّد مدته ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 267 مليون دولار (980.6 مليون درهم). ويحلّ هذا التسهيل الائتماني محلّ قرض استحق في ديسمبر 2019؛ حيث سيتم استخدامه؛ لدعم الاحتياجات العامة للشركة.

وقد زادت قيمة عروض تمويل التسهيل الائتماني المسعّر بكُلفة تنافسية على القيمة المبدئية بشكل هائل، والتي كانت مقررة ب200 مليون دولار. وسوف تتولى 12 من جهات الإقراض المحلية والإقليمية والعالمية توفير التمويل بنسب متباينة بحسب العروض المقدّمة من كل جهة.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «صناعات» - رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «نحن سعداء بما نشهده من إقبال واسع النطاق على صفقة تمديد تمويل قرض «صناعات».

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