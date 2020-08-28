«كريم».. صفقة «أوبر» الأعلى قيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأسست «كريم» في مدينة دبي للإنترنت عام 2012 على يد مدثر شيخة وماجنوس أولسون، انطلاقاً من رغبتهما في إنشاء شركة محلية برؤية إقليمية، وفي عام 2014 انضم إليهما الدكتور عبدالله إلياس كشريك مؤسس، عقب استحواذها على خدمة «عنواني» لتحديد العناوين، والتي تتخذ من جدة مقراً لها.

وفي غضون 4 سنوات أصبحت قيمة الشركة ال «يونيكورن»، مليار دولار وتعمل في نحو 120 مدينة في 15 دولة ولديها 33 مليون مستخدم ومليون سائق كما توفر خدمات أخرى.

لم تتأخر «كريم» في قطف الاستثمارات، لا بل وتحويل كل موظف فيها إلى مليونير، ففي وقت كان موظفو الشركة يحتفلون بالعيد السابع على انطلاق المنصة الرقمية، كانت قيادات الشركة توقع اتفاقية الاستحواذ الأكبر للشركات التقنية الناشئة على مستوى المنطقة عموماً. أكثر من 3.1 مليار دولار كانت كفيلة بأن تجعل كل موظف في «كريم» مليونيراً من خلال امتلاكهم لأسهم في الشركة.

المشتري شركة «أوبر» العملاقة التي آمنت ب«كريم» المنافسة، فاستثمرت فيها بسخاء، لأنها أيضاً تستثمر في منطقة واعدة.

قبل صفقة استحواذ «أوبر»، تلقت «كريم» استثمارات ضخمة من شركات كبرى في المنطقة، من السعودية، والكويت، والإمارات و«دايملر إيه جي» الألمانية.