الاطلاع على جاهزية الأجنحة والتشغيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس الخميس، أعمال اجتماع المشاركين الدوليين إكسبو 2020 دبي؛ حيث تم خلال اليوم الأخير للاجتماعات الاطلاع على جاهزية الأجنحة.

واطلع المشاركون على جداول زمنية للاستعدادات اللوجيستية اشتملت على عناصر العرض، والمقترحات التجارية ونقل الشحنات وتم تذكير المشاركين باستكمال خطة المعروضات، التي تشتمل على معلومات عن المحتويات التي سيعرضها كل مشارك في جناحه والمقترح التجاري الذي سيتم وضعه لمساعدة المشاركين في التخطيط لاستعراض أنشطة البيع، كما سيوفر إكسبو 2020 دبي للمشاركين حاوية سعتها 40 قدماً لإحضار بضائعهم إلى الأجنحة الخاصة بهم.

وفيما يتعلق بالجاهزية التشغيلية، فيعد إعلان جاهزية الأجنحة للعمل الخطوة الأخيرة قبل أن تُفتح أبوابها لاستقبال الزوار وأبلغ بالمتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الجاهزية التشغيلية، والمطلوبة بحلول أول سبتمبر 2021.

وسيوفر إكسبو 2020 دبي عبر الإنترنت، نماذج تدريب مجانية للعاملين في أجنحة المشاركين بحلول مايو 2021، وستشمل الجلسات: رسالة ترحيب من دولة الإمارات ومن إكسبو 2020 وإحاطة بالموقع والصحة والسلامة والبيئة، كما سيوفر إكسبو 2020 دبي جميع المتطوعين وقد حصلوا على تدريب عام لضمان جاهزيتهم لدعم المشاركين والزوار وستُنظم فعاليات تجريبية في الأيام الثلاثين الأخيرة قبل افتتاح الحدث، لضمان الجاهزية الكاملة.

وناقش المشاركون في الاجتماع، الكيفية التي سيتمكنون بها من توفير مجموعة متنوعة من الأغذية والمشروبات لزوار أجنحتهم وسيتم توفير تدريب على السلامة عبر الإنترنت من خلال إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، وسيكون بوسع المشاركين الدخول إلى هذا التدريب مجاناً في أوائل 2021.

وأطلع الخبراء أيضاً المشاركين على كيفية المشاركة في أنشطة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي ومن المشاركين: جويل صعب، رئيس مشروع إكسبو 2020، دولسكو، ومنى السقا، مدير اتصالات الشركات والشؤون الحكومية، بيبسيكو وأوليفر كرافت، نائب الرئيس التنفيذي، إكسبو 2020 دبي، سيمنس وبيتر هاريس، مدير الاستدامة الدولية، يو.بي.س.