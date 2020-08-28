«بروبرتي فايندر».. توسع لا يتوقف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في عام 2005 انتقل مايكل لاهياني من فيينا، ليستقر في دبي، حيث كان يخطط لإصدار مجلة للعقارات، ولكن الأحلام لم تقف عند هذا الحد، فقد نجح لاهياني في تأسيس موقع «بروبرتي فايندر»، للإعلان عن العقارات بهدف توفير التوجيه والإرشاد للوكلاء العقاريين.

وتوالت الاستثمارات في «بروبرتي فايندر» من 2007، عبر مجموعة «آر إي إيه» الأسترالية المحدودة التي استحوذت على 51% من أسهم الشركة وفي 2013، صندوق «بيكو كابيتال»، و2016 اشترت «فوستوك نيو فينتشرز» السويدية 10% من أسهم «بروبرتي فايندر» مقابل 20 مليون دولار، ما رفع قيمة الشركة إلى 200 مليون دولار. وتوسعت «بروبرتي فايندر» في الإمارات وتركيا.

وفي أواخر عام 2018، قادت شركة الاستثمار المباشر «جنرال أتلانتك» استثماراً بقيمة 120 مليون دولار، واستحوذت على حصة أقلية في «بروبرتي فايندر».