«فوتسي راسل» تطلق مؤشراً لسنـدات الحكومـة السعوديـة

قالت «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسواق، أمس الخميس، إنها أطلقت مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت في خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.

وسيغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية، الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام، وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال (266.65 مليون دولار).

وستقوم فوتسي راسل بمراجعة لسوق السندات الحكومية للمملكة في مراجعتها لتصنيف بلدان أدوات الدخل الثابت في الشهر المقبل، ما قد يؤدي إلى إدراج السندات المحلية السعودية على مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

(رويترز)