«ياهو - مكتوب».. صفقة البداية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أغسطس/آب 2009، أعلن رسمياً من دبي عن إبرام «ياهو» الأمريكية اتفاقية؛ للاستحواذ على موقع «مكتوب دوت كوم» العربي الذي كان في حينه يضم أكثر من 16.5 مليون مستخدم، وترددت في حينه معلومات عن بلوغ حجم الصفقة 100 مليون دولار.

كانت هذه الصفقة شرارة انطلاق سلسلة صفقات استحواذ عالمية على شركات ناشئة تأسست في دبي؛ لخدمة المنطقة العربية. كان هدف الصفقة الرئيسي هو استحواذ «ياهو» على حصة «مكتوب» من المستخدمين، إلى جانب رفع عدد مستخدمي «ياهو» في المنطقة من 20 مليون عربي إلى ما يقرب 40 مليوناً.

يومها، قالت كارول بارتز، الرئيس التنفيذي ل«ياهو»: «من شأن هذه الاتفاقية أن تسرّع توسع «ياهو» في الأسواق الصاعدة ذات النمو العالي. ستصبح تجربة «ياهو» متوفرة بالعربية في جميع أنحاء المنطقة؛ بفضل المحتوى والبرامج والخدمات باللغة العربية».

تأسس موقع «مكتوب» عام 2000 على يد سميح طوقان وحسام خوري كأول موقع عربي يقدم خدمة البريد الإلكتروني المجاني باللغتين العربية والإنجليزية، واستقطب استثمارات بما فيها 5 ملايين دولار من شركة أبراج كابيتال مقابل حصة 40% والتي باعتها في 2007 لشركة تايجر جلوبال منجمنت بعوائد 75%.