«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تعيد تصميم أعمالها

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إعادة تصميم قطاعات أعمالها من خلال تحديد خمسة قطاعات أعمال رئيسية تشكل مظلة شاملة لجميع عمليات الشركة. وتستهدف الشركة من خلال نموذج عملياتها الجديد توفير تجارب جديدة وفائقة الجودة تتناسب مع تطلعات العملاء في العصر الرقمي، وترسيخ مكانتها كشريك جدير بالثقة من جانب مختلف فئات العملاء، فضلاً عن تعزيز وتيرة وسرعة التحول الرقمي.

قال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تتطلب عملية تحقيق نجاحات مستدامة في المستقبل التأكد من تمتعنا بأساس متين من الابتكار يستند إلى مستوى عالٍ من المرونة والكفاءة وسرعة الاستجابة للتحولات، إضافة إلى نهج قادر على توفير تجارب جديدة فائقة الجودة تفوق بشكل مستمر توقعات مختلف فئات عملائنا.

ويعتمد نموذج العمليات الجديد الذي تبنته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في قطاعات أعمالها على خمس ركائز رئيسية، حيث ستندرج جميع العمليات التي تتطلب تفاعلاً مباشراً مع العملاء تحت مظلة «العمليات والشؤون التجارية» و«العملاء وقنوات التواصل» و«الأعمال الجديدة والابتكار». بينما ستشكل عمليات ووظائف قسم التكنولوجيا قطاع أعمال جديداً تحت اسم «التكنولوجيا وتقنية المعلومات».

وسيدخل نموذج العمليات الجديد لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حيز التنفيذ خلال الربع الرابع من عام 2020.

استراتيجية تجارية

ووفقاً لنموذج العمليات الجديد، سيكون قطاع «العمليات والشؤون التجارية» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مسؤولاً عن وضع وتحديد الاستراتيجية التجارية الخاصة بعمليات الشركة، وإدارة الشؤون الخاصة بخدمات العملاء من الأفراد والشركات، فضلاً عن تطوير وطرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق والارتقاء بتجربة العملاء ورقمنة الخدمات وإدارة عمليات العلامات التجارية. وسيشرف على قيادة قطاع «العمليات والشؤون التجارية» فهد الحساوي.

خدمات العملاء

وستتمثل مهمة قطاع «العملاء وقنوات التواصل» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في إدارة جميع نقاط اتصال المبيعات والخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات، وسيشرف على قيادة قطاع «العملاء وقنوات التواصل» أنتوني شاينر.

بينما سيكون قطاع «الأعمال الجديدة والابتكار» الحاضنة الرئيسية للفرص والإمكانات التي توفرها منظومة الحلول والتقنيات الرقمية الجديدة، وستتمثل مهمته بالإشراف على عملية ابتكار وتطوير الأعمال والخدمات الجديدة التي من شأنها تعزيز ودفع نمو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وسيشرف على قيادة قطاع «الأعمال الجديدة والابتكار» فريد فريدوني.

تقنية المعلومات والتكنولوجيا

وبهدف تعزيز مجالات أعمالها الرئيسية وتقنياتها الجديدة، أعادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عملية تشكيل وظائف قسمي «تقنية المعلومات»، و«التكنولوجيا»، لتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين كلا القطاعين من خلال إنشاء وظائف مشتركة في مجالات رئيسة مثل التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والأمن الإلكتروني والعمليات. وسيقود قطاعي أعمال «تقنية المعلومات» و«التكنولوجيا» كل من بيتر لارنهولت، وسليم البلوشي على التوالي.

المساواة بين الجنسين

وستواصل الشركة الالتزام بتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وترسيخ ثقافة مؤسسية تعتمد على الأهداف والأداء. وتم تعيين حنان أحمد رئيسة للشؤون التنظيمية والحوكمة (بالإنابة)، والذي يعتبر قسماً جديداً يستهدف ضمان أعلى مستويات التميز في إدارة الجوانب المتعلقة بجميع أصحاب المصلحة، إضافة إلى الشؤون المتعلقة بالحوكمة المؤسسية. كما تم تعيين علي آل علي، في منصب وكيل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (بالإنابة).



اللجنة التنفيذية



بمجرد البدء باعتماد النموذج الجديد للعمليات، ستتألف اللجنة التنفيذية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من:

الرئيس التنفيذي للشركة يوهان دينليند

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية فهد الحساوي

الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال العملاء وقنوات التواصل أنتوني شاينر

الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار فريد فريدوني

الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بيتر لارنهولت

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا سليم البلوشي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: قيس بن حميدة

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية: إيهاب حسن

رئيس الشؤون التنظيمية والحوكمة: حنان أحمد