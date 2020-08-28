«سوق».. قصّة نجاح استقطبت «أمازون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت «سوق دوت كوم» مضرب المثل والنموذج لقصص نجاح الفرد العربي في تأسيس شركة ناجحة تستقطب أكبر منصة للتجارة الإلكترونية. تأسست «سوق» على يد رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي، كشركة إماراتية بمكتب متواضع في مدينة دبي للإنترنت نهاية عام 2005 ويقدّم الموقع الشبكي بوابة للتسوق الإلكتروني على غرار مواقع كبرى حول العالم أهمها «أمازون».

في البدايات، ارتبط «سوق» ببوابة «مكتوب»، وعند استحواذ «ياهو» على «مكتوب» في أغسطس/ آب 2009، لم يكن «سوق» مشمولاً بالصفقة، ليبقى جزءاً من مجموعة «جبار للإنترنت». بعد ذلك، وفي أوائل عام 2011، تحول الموقع إلى نموذج سوق يبيع بأسعار ثابتة، ثم أطلق قسم البيع بالتجزئة في أواخر 2011.

نجح «سوق» في مجال التجارة الإلكترونية خلال سنوات قليلة، ليصبح أكبر متجر إلكتروني في الوطن العربي، استقطب شركة «أمازون» العالمية التي أعلنت في مارس / آذار2017، الاستحواذ على «سوق دوت كوم» بالكامل.

لدى «سوق» اليوم أحدث مراكز خدمات الشحن في دبي، والمُقام على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة «دبي الجنوب»، ويُعد الأول الذي يتم افتتاحه بعد استحواذ «أمازون» على «سوق»، حيث بدأت تشغيله في سبتمبر/‏‏‏ أيلول 2019 بهدف تلبية الطلب المتنامي لعملاء الشركة في دولة الإمارات.