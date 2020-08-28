3 مليارات درهم تحافظ على نغمة صعود الأسهم في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسات الأسبوع، على وقع مزيد من عمليات جني الأرباح، لاسيما في سوق دبي الذي تراجع مؤشره العام 0.85% بضغط من «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، في مقابل ارتفاع سوق أبوظبي 0.12% مدعوماً ب«أبوظبي الأول»، و«اتصالات».

وبلغت سيولة الأسهم 684.6 مليون درهم، منها 338.7 مليون في دبي، و345.89 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 471.29 مليون سهم توزعت بواقع 374.28 مليون في دبي، و97 مليون أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 7212 صفقة.

سوق دبي

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.85% إلى 2269.27 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار مقابل صعود النقل.

وتراجع قطاع البنوك 0.9% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.2% رغم ارتفاع ارتفع «دبي الإسلامي» 0.48%.

وهبط قطاع العقار 1.49% مع هبوط «أرابتك» 4.97% و«الاتحاد العقارية» 4.5% و«إعمار العقارية» 1.68% و«إعمار للتطوير» 0.88% و«إعمار مولز» 0.7% و«ديار» 0.66% و«داماك» 0.58%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.1% بعد انخفاض «سوق دبي المالي» 0.7%، في مقابل ارتفاع «شعاع» 3.43% واستقرار «دبي للاستثمار».

وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل هامشياً 0.06% مع ارتفاع «أرامكس» 0.28%، وفي ظل استقرار «العربية للطيران» وانخفاض «الخليج للملاحة» 2.18%.

سوق أبوظبي

من جهته، ارتفع سوق أبوظبي 0.12% عند مستوى 4535.15 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك، والاتصالات، والطاقة، والاستثمار، مقابل هبوط العقار.

وارتفع قطاع البنوك 0.18% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53% رغم نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.25% و«أبوظبي التجاري» 1.4%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.24% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.9% مع ارتفاع «طاقة» 4.14% و«دانة غاز» 0.42%، في مقابل انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.62%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.17% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.82% و«العالمية القابضة» 0.16%، مع تراجع «إشراق» 1.02%.

وهبط قطاع العقار 1.25% مع هبوط «الدار» 1.45%.

توجه السيولة

وحصد «الإمارات دبي الوطني» مزيداً من السيولة في سوق دبي بقيمة 130.4 مليون درهم مغلقاً عند 11.1 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة بلغت 68 مليون درهم مغلقاً عند 0.297 درهم،، ثم «إعمار العقارية» بتداولات قدرها 39.5 مليون درهم عند مستوى سعري 2.93 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «العالمية القابضة» ب85.6 مليون درهم مغلقاً عند 36.56 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 84.2 مليون درهم، وأقفل عند 2.04 درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً 75.26 مليون درهم، ليغلق عند 11.42 درهم.

وسجل «السلام السودان» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 11.11% إلى 1.6 درهم، فيما سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 4.96% إلى 0.612 درهم.

وفي أبوظبي سجل «بلدكو» الارتفاع الأكثر بنسبة 5.8% إلى 0.292 درهم، فيما سجل «الجرافات البحرية» التراجع الأكثر بنسبة 5% إلى 4.94 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.7 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب، والخليجيون، والمواطنون، نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 900 ألف درهم محصلة بيع العرب، و18 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و3.76 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 80 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.23 مليون درهم محصلة شراء العرب، و23 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و52.52 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 80 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«العالمية القابضة»، و«أمان»، و«إشراق»، و«أملاك»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«ديار»، و«إعمار العقارية»، و«أرابتك».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 22.17 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي و16.63 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.17 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و16.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.