صناديق الثروة السيادية تتدافع إلى أسهم خارج أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات أمس الخميس أن صناديق الثروة السيادية ضخت 7.1 مليار دولار صافية في أسهم خلال الربع الثاني من العام، هي الأعلى في عدة أعوام وغالبيتها خارج الولايات المتحدة.

وسحبت الصناديق أيضاً 5.2 مليار دولار صافية من أدوات الدخل الثابت خلال الفترة نفسها وهي أعلى قيمة منذ الربع الأول في 2019 وفقاً لبيانات إي فستمنت بشأن الاستراتيجيات التي يديرها مديرو صناديق من طرف ثالث.

وكان لاستراتيجيات أسهم النمو القيادية العالمية النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال الربع وبلغت ستة مليارات دولار، فيما اجتذبت استراتيجيات الأسهم الأمريكية 704 ملايين دولار فحسب خلال الفترة نفسها.

(رويترز)