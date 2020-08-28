الجائحة تدمر السياحة المزدهرة في «إيل دو فرانس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السياحة في باريس، إحدى أكثر مدن العالم استقطاباً للزوار، تراجعاً، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يثير المخاوف من إغلاق واسع لآلاف الأنشطة التجارية التي تعتمد على الزوار الشغوفين من داخل البلاد وخارجها، حسبما أعلنت مسؤولة بارزة الخميس.

وبسبب جائحة كوفيد-19 تراجع عدد السياح الذين زاروا العاصمة الفرنسية بنحو 14 مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، حسبما أعلنت رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس (منطقة باريس) فاليري بيكريس.

وقالت بيكريس في مؤتمر صحفي إن «السياحة نشاط اقتصادي ثمين للغاية بالنسبة لإيل-دو-فرانس، تمثل 500 ألف وظيفة، وما بين 7 و8 بالمئة من النمو الإقليمي».

وأضافت: «خلال السنوات الأربع الماضية، واظبنا على الإعلان عن أعداد قياسية من الزوار. لذا من المحزن جداً أن نرى الوباء يدمر قطاعاً ديناميكياً ومزدهراً للغاية».

وتراجعت عائدات السياحة من 10,2 مليار يوروو (12 مليار دولار) للفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2019 إلى 3,8 مليار يورو (4,5 مليار دولار) عن نفس الفترة عام 2020.

وفيما لايزال العديد من الطائرات جاثمة في المطارات، مع تقليص عدد رحلات المسافات البعيدة، فإن عدد السياح العالميين الذين زاروا مدينة النور، تراجع بنسبة 68 بالمئة، فيما تراجع عدد السياح الداخليين بنسبة 54 بالمئة.

ويميل السياح من الخارج لإنفاق أكثر بمرتين أو ثلاثة عما ينفقه المقيمون في فرنسا، ما يعني تراجع المداخيل بشكل حاد.

ويتوقع نصف الأعمال التجارية في المنطقة تحسن الأوضاع بنهاية تشرين الأول/أكتوبر، بفضل زبائن فرنسيين وسياح من دول أوروبية مجاورة.

لكن تراجع حجوزات رحلات المسافات البعيدة بنسبة 80 بالمئة، يعني أن العديد من رجال الأعمال ما زالوا يشعرون بالقلق.

وقالت بيكريس إن باريس ومنطقتها وجهة آمنة للسفر، معربة عن الاستياء من تصنيف ألمانيا وبلجيكا هذه المنطقة على قائمة الوجهات المعرضة للمخاطر.

وتعمل منطقة إيل-دو-فرانس على تصنيف صحي آمن يتضمن إجراءات مشددة لطمأنة السياح الأجانب.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس أن الكمامات والأقنعة الواقية ستصبح إلزامية في أنحاء باريس بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

ووضع الكمامة إلزامي في وسائل النقل العام في أنحاء البلاد، وفي غالبية الأماكن العامة المغلقة. (أ.ف.ب)