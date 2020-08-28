شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر في ظل التوقعات بأن يؤدي جفاف الطقس في مناطق وولايات الغرب والوسط الأمريكي إلى تضرر المحاصيل ووفرتها.



وتتلقى الصويا دعما أيضا من التوقعات بدعم الين لمشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية – خاصة الصويا – خلال العام الجاري بموجب الاتفاق التجاري المرحلي المبرم بين البلدين.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن شركات تصدير خاصة في البلاد باعت 747 ألف طن من الذرة للصين و140 ألف طن لجهات مجهولة.

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وتواصل الصين أيضا دعم مشترياتها من الصويا وزيادة مخزوناتها من الحبوب الأخرى من دول في أمريكا الجنوبية.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:13 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.8% إلى 9.40 دولار للبوشل، وهو أعلى إغلاق منذ الرابع عشر من يناير/كانون الثاني، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.48 دولار وأقل سعر عند 9.23 دولار.