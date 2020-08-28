شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق منخفضة بنسبة 1.5% متخلية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها أمس الأربعاء، وذلك غم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 1.006 مليون طلب بينما سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% أو ما يعادل 42 سنتا إلى 27.025 دولار للأوقية بعد تحقيق مكاسب بنسبة 4.4% في جلسة أمس، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 28.035 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.565 دولار.