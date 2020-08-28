شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يبقي على خسائره عقب خطوة الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي وذلك عقب الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الاتحادي بتغيير سياسته بشأن معدل التضخم.



وعلى هامش فاعليات ملتقى "جاكسون هول" التي تجري افتراضيا، أعلن الاحتياطي الاتحادي تبني سياسة "متوسط مستهدف التضخم" بدلا من هدف معدل التضخم الذي تبناه على مدار سنوات عند 2%، وهو ما يتيح استهداف متوسط أعلى 2% لبعض الوقت.

Advertisements



وكشفت بيانات حكومية في اليبان عن ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي بنسبة 6.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.3%.



أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت بيانات تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية خلال الأسبوع الماضي إلى 1.006 مليون طلب بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مليون طلب، وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انكماش بنسبة 32.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 106.6، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.7 في حين سجل أقل سعر عند 105.6.