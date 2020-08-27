شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتوافق شركات التأمين مع نظام " التأمين البيئى" فى المستقبل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع احتدام الصراع بين شركات التأمين الجديدة ، شركات التأمين التقليدية ، بدأت الأولى فى ابتكار نظم وأساليب جديدة تمكنها من تقديم حلول مقنعة وحديثة للعملاء ، واستعرضت نشرة الاتحاد المصرى للتأمين ، أهم الاتجاهات في تأمينات الحياة 2020 ، والتحديات التي تواجه صناعة تأمينات الحياة والتغيرات التي طرأت على سوق التأمين وتناولت النشرة العديد من الاتجاهات فيما يعرف بنظام التأمين البيئى .

الاتجاه الأول : إطلاق مبادرات صحية بهدف مراقبة وإدارة وتحسين صحة حملة الوثائق:

أدت التطورات التي طرأت على الصحة والرعاية الصحية إلى مساعدة شركات التأمين على الانخراط بنشاط أكبر مع العملاء لدعم نمط حياة وصحة أفضل، كما أدى تزايد استخدام الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة تتبع الحالة الصحية عن بعد إلى وفرة البيانات المجمعة عن حملة الوثائق. و أصبحت شركات تأمينات الحياة شريكة لحاملي وثائق التأمين من خلال الوصول إلى بياناتهم لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة شخصية. كما تتولى شركات التأمين أيضًا دور مانع الخطر من خلال تدريب عملائها على اتخاذ خيارات صحية ونمط حياة أفضل.فعلى سبيل المثال:

الاتجاه الثاني : تقديم عروض مرنة لشرائح العملاء الناشئة

تستكشف شركات التأمين طرقًا جديدة لتلبية احتياجات السكان المحرومين من خدمات التأمين مثل العاملين في نشاط الأعمال الحرة ، وجيل الألفية ، وكبار السن.

وقد بدأت شركات التأمين في التعرف على هذه الفجوة الكبيرة في التغطية وتقديم حلول مخصصة لهم ، والتى ضمت شركات النقل وتوصيل الطعام وحجز الفنادق والمطاعم بتقديم تغطية تأمينية للموظفين العاملين بعقود لديها ، بما في ذلك تغطية تأمينات الحياة ، ويتسم حاملو وثائق التأمين كبار السن بأن لديهم احتياجات خاصة. فمع زيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض الأرباح ، فقد تنفد مدخرات الافراد وهم على قيد الحياة .لذا فقد أصبح من الضروري لشركات تأمينات الحياة فهم احتياجات أولئك العملاء وتقديم تغطية تأمينية مناسبة لهم

الاتجاه الثالث: التعاون البيئي يفتح آفاقا جديدة لخدمة العملاء بشكل أفضل

تعمل شركات تأمينات الحياة على تعزيز الكفاءات والوصول إلى شركائها وجذب المزيد من العملاء ، ومع دخول شركات تكنولوجيا التأمين والشركات الماهرة في استخدام التكنولوجيا في مجال التأمين ، اتجه اللاعبون الراسخون في السوق إلى تعديل نماذج أعمالهم والتعاون مع المنظمات التي تعمل خارج صناعة التأمين للاستفادة من شبكة التوزيع الخاصة بهم والاستفادة من الفرص الجديدة .

الاتجاه الرابع: تقديم عروض رقمية بالكامل لتحسين الكفاءة التشغيلية لشركات تأمينات الحياة

تطلق شركات التأمين منتجات رقمية بالكامل لزيادة سرعة عملياتها (بدءًا من التسعير وحتى إصدار الوثيقة ) وزيادة فعالية التكلفة في خدمة العملاء.

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الاتجاه الخامس: تحسين تجربة العملاء عن طريق اختصار دورة شراء التأمين

استفادت شركات تأمينات الحياة من المنصات والتقنيات الرقمية لاختصار دورة الشراء التي يمر بها العملاء لجعل هذه التجرية خالية من المتاعب نسبيًا.

الاتجاه السادس: استفادة شركات التأمين من التحليلات والذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية الاكتتاب

أدى تطور أدوات الحصول على البيانات والتقنيات التحليلية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى جعل ميكنة عملية الاكتتاب وتحسينها أمرا ممكناً، ويفضل حوالي نصف حملة وثائق تأمينات الحياة في الولايات المتحدة الاكتتاب المبسط على العمليات التقليدية التي تتطلب عينات من الدم أو البول ، وفقًا لدراسة مقياس التأمين لعام 2019

الاتجاه السابع: استخدام شركات تأمينات الحياة لمجموعة متنوعة من حلول البلوكتشين والمزايا طويلة الأجل

تتجه شركات التأمين لاستخدام الحلول القائمة على تكنولوجيا blockchain لإثبات الهوية ومشاركة البيانات بسلاسة ومعالجة المطالبات، و تعتبر سلامة البيانات ونزاهتها من أبرز اهتمامات كل من شركات التأمين وحملة الوثائق، و تخلق تقنية Blockchain عمليات شفافة مبنية على الثقة والاستقرار، واستفادت بعض شركات تأمينات الحياة من تقنية "البلوك تشين" لتبسيط عملية المطالبات في حالة الوفاة وجعل الأمر أكثر تركيزاً على العملاء للحد من حالات المزايا غير

الاتجاه الثامن: علم الوراثة اللاجينية Epigenetics يمهد الطريق لمنتجات تأمين أكثر تخصصا واكتتاب أكثر دقة

تستكشف شركات التأمين علم الوراثة اللاجينية كمصدر بديل للبيانات لتحسين تخصيص المنتج وتحسين الاكتتاب ، وتسعى شركات تأمينات الحياة لاستكشاف طرق للاستفادة من علم التخلق كمصدر بيانات بديل. ومن المحتمل أن تختلف الموافقة - وكيفية استخدام هذه البيانات - على نطاق واسع من بلد لأخرى أو حتى داخل نفس البلد، ويوفر علم الوراثة اللاجينية فرصة لتقليل فترات الانتظار الطويلة المرتبطة بأساليب التشخيص التقليدية ويمكنه أن يؤدي الى زيادة سرعة الحصول على التأمين.

وشدد الاتحاد المصرى للتأمين ، على ضرورة أن تهتم شركات التأمين بالتحولات التكتيكية واستراتيجية هذه التحولات ستمكّن شركات التأمين من البقاء خلال المدى القريب، كما سيمكنها من الاستعداد للتحديات التي ستواجهها في المدى البعيد، ولكي تحقق شركات تأمينات الحياة نموا على المدى الطويل ، يجب عليها أن تفهم توقعات العملاء واتجاهات السوق مع الحفاظ على الشراكات المناسبة التي تساعدها على الابتكار لكي تبقى قادرة على المنافسة.