شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الذهب " تكشف سعر جرام "المصنعية" يبدأ من 25 جنيها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سعر المصنعية لا يدخل في "جيب التجار" ، وهناك مجموعة عوامل تحدد هذا السعر ، مشيرا الى أن بداية سعر المصنعية لجرام الذهب تبدأ من 25 جنيهًا، وهناك مشغولات يتم صناعاتها يدويًا.

وأضاف واصف ، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، إن التكنولوجيا الحديثة دخلت مجال تصنيع الذهب ، لافتا الى أن عدد مصانع الذهب في مصر تبلغ 6 مصانع في المناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أن عدد ورش الذهب في مصر تبلغ 3 آلاف ورشة.

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وأضاف واصف، نأن عدد العاملين في قطاع الذهب بين 300 إلى 400 ألف شخص، بين قطاع التصنيع والتجارة والصناعات المساعدة، موضحا أن في الفترات الماضية كان يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في صناعة الذهب من ضمنها الهندية والتركية واللبنانية والفلبينية والتايلاندية.

أما العوامل التي تتحكم في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، أكد واصف أن أهم عامل هو العرض والطلب، الذى ينعكس بدوره على السوق المحلية ، أما العامل الثاني للتحكم في سعر الذهب، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا الى أن سعر الجنيه ارتفع أمام الدولار في الفترة الأخيرة، لافتا الى أسعار الذهب بدأت في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيهًا للجرام الواحد، ثم ارتفعت حتى الآن إلى 853 جنيهًا بزيادة قدرها 200 جنيه منذ بداية العام بنسبة 43%، موضحا أن الذهب عبارة عن غطاء استثماريً فهو ملاذ آمن للاستثمارات.