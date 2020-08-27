شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات يؤكد تسجيل أكثر من 3 آلاف مواطن على بوابة مصر الرقمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أكثر من 3 آلاف مواطن قام بالتسجيل اليوم على بوابة مصر الرقمية، وكذلك أكثر من 27 ألف مواطن قاموا بالتسجيل للحصول على الخدمات الإلكترونية حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى، أنه تم مراجعة كافة الخدمات الخاصة للحصول على رخصة المرور عبر بوابة مصر الرقمية، مضيفا أننا رصدنا بعض الصعوبات فى التسجيل وجارى وضع الحلول لها، مؤكدا أن هناك الفين معاملة إلكترونية تتعلق ببطاقة التموين خلال يوم واحد على البوابة الإلكترونية.

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وتابع أن إصدار شهادات الميلاد والزواج عبر البوابة الرقمية قريبا، مضيفا أننا نسعى لاضافة 100 خدمة الإلكترونى كل 6 أشهر لتقديمها للمواطنين.