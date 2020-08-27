لأول مرة فى مصر .. خدمات حكومية تقدر تعملها وأنت فى بيتك (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحكومة تجربة تقديم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين "أون لاين" عبر بوابة مصر الرقمية ورابطهاwww.Misralrakamia.gov.eg ، وتتضمن في المرحلة الأولى أبرز الخدمات التي تشهد إقبالاً من المواطنين وهي خدمات المرور، والتوثيق والدعاوى القضائية، والتموين، على أن يتم سداد مقابل هذه الخدمات إلكترونياً.
ويقدم ”الخليج 365” كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية الرقمية، في هذا الفيديو:
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