شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 1% متجاهلاً البيانات الاقتصادية الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 1.006 مليون طلب بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مليون طلب، وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انكماش بنسبة 32.5%.

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من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وانطلقت اليوم فاعليات ملتقى "جاكسون هول" افتراضيا وأعلن الاحتياطي الاتحادي خلالها تبني سياسة "متوسط مستهدف التضخم" بدلا من هدف معدل التضخم الذي تبناه على مدار سنوات عند 2%، وهو ما يتيح استهداف متوسط أعلى 2% لبعض الوقت.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 19.9 دولار وأغلقت عند 1932.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 1987 دولارا وأقل سعر عند 1914.7 دولار.