شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 100 مليون للزراعة العمودية في المملكة وتسهيل الحصول على التراخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن تقنيات الزراعة العمودية تعد أحد المحاور الرئيسة لتطوير الزراعة والمحافظة على المياه، حيث تم تخصيص 100 مليون ريال لهذا الغرض، كما تم تنظيم وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.

وأوضح خلال ورشة العمل الافتراضية الدولية الأولى التي عقدتها الوزارة حول «مستقبل الزراعة العمودية في المملكة»، أن من الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التقنيات الحديثة دعم الإقراض من خلال صندوق التنمية الزراعي بنسبة 70%، مما أبرز عددا من النماذج المحلية الناجحة، والتي يعول عليها في تطوير هذه التقنيات والأنشطة، مؤكدا أن أهم المخرجات الرئيسة لنمو أسواق الزراعة العمودية هي إنتاج غذاء ذي جودة عالية، وخال من متبقيات المبيدات والملوثات، ويواكب الزيادة السكانية المطردة في العالم.

وذكر أن الوزارة عملت على إقرار الاستراتيجية الزراعية، وتعمل مع شركائها المحليين والدوليين من مؤسسات علمية وبحثية وقطاع خاص، لتوطين وتبني التقنيات الحديثة الواعدة، إيمانا منها بأن هذه التقنيات هي إحدى أهم الوسائل الممكنة لدعم الأمن الغذائي ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوي العالم.

وأوصى المشاركون في الورشة بأهمية تمكين المستثمرين والمزارعين من المصادر الضرورية للزراعة العمودية من ماء وطاقه وأرض، إضافة إلى ضرورة تطوير السياسات والقوانين لتشجيع الزراعة العمودية لتسهيل إجراءات اعتمادها، وتشجيع البحث والتطوير عبر الدعم الفني والمالي لمواكبة التطور في الزراعة العمودية، وبناء القدرات وتقوية انسياب المعلومات والمعارف للمستثمرين والمزارعين وتمكين الإرشاد في ذلك.

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المشاركون في الورشة الدولية الأولى لتقنيات الزراعة العمودية:

lلأستاذ الفخري بجامعة شيبا اليابانية الدكتور تويوكي كوزاي، حيث استعرض فوائد وتحديات الزراعة العمودية في المناطق الجافة.

أستاذ علوم النبات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور مارك تستر، تناول خلالها الدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة العمودية في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

نائب المدير العام للائتمان في صندوق التنمية الزراعية بدر المالك، استعرض التسهيلات الائتمانية المالية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية للزراعة العمودية.

الرئيس التنفيذي لشركة ايروفارم الأمريكية ديفيد روسنبرغ، استعرض دور الزراعة العمودية في المساهمة في الأمن الغذائي عبر إنتاج مجموعة كبيرة من المحاصيل، بما فيها الخضار والفواكه.

الدكتور فرانسيسكو اورسيني من قسم العلوم الزراعية والغذائية بجامعة بولونيا الإيطالية، استعرض كفاءة استخدام الموارد في الزراعة العمودية.

حجم السوق العالمي في مجال الزراعة العمودية:

3.16 مليارات دولار في 2018

22.1 مليار دولار المتوقع في 2026

27.77 % معدل نمو مركب من 2018 حتى 2026