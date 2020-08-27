شكرا لقرائتكم خبر «تقييم» يدرب مقدري أضرار المركبات على السيارات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أول دورة تدريبية في تقدير السيارات الكهربائية والهجينة، وذلك ضمن أهدافها في رفع مستوى كفاءة العاملين في مراكز تقدير أضرار المركبات ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ومستجدات قطاع المركبات، بما يعزز الجودة في تقارير التقدير ويحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت «تقييم» أن الدورة التي حضرها مقدرو أضرار المركبات، بالإضافة لممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، اشتملت على آلية عمل المركبات الكهربائية والهجينة، والبطاريات وعمرها الزمني ومتوسط استهلاكها ومواصفات الشواحن وأنواعها، بالإضافة لطرق الصيانة والسوائل الموجودة في المركبة وطرق التعامل مع حالات الطوارئ.

يذكر أن «تقييم» قامت بإعداد برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مركز دراسات وأبحاث المركبات البريطاني (Thatcham) يتكون من 4 دورات تدريبية تتمحور حول معايير التقييم الدولية، وتصنيع وتصميم هياكل المركبات، ويتطرق إلى عملية الإصلاح والتقنيات اللازمة في بناء المركبة والمواد المستخدمة بأنظمة السلامة الحديثة في المركبات، وتأثيرها في عمليات الإصلاح وأداء المركبة.

ويستطيع الشخص بعد اجتيازها واستكماله ساعات الخبرة المطلوبة ممارسة مهنة تقدير أضرار المركبات في المراكز المعتمدة من الهيئة.