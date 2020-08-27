11 شركة تدعم الطلاب بأجهزة لوحية وكمبيوترات وباقات اتصال

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وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، أن المبادرة جاءت إيمانا من الجميع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم ووزارة التجارة بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية عن بعد، من خلال عقد شراكات مميزة مع القطاع الخاص ممثلا في شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة وتقديم خصومات جذابة لإدارات التعلم عن بعد، وتسهل الحصول على الاحتياجات الضرورية لعودة سلسلة وجادة للعام الدراسي الجديد.
وشجع آل ثنيان بقية المتاجر بالإسهام في المبادرة، ودعم الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد، بتوفير خصومات على الأجهزة التقنية والأدوات اللازمة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية هيثم أبو عايشة إلى أن المبادرة ستسهم في رفع بعض الأعباء التي تتحملها الأسر، مطالبا هيئة الاتصالات بتقديم عروض أكبر على إنترنت المنازل لتخفيض التكاليف.
وذكر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن المبادرات هي أقل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأسر، خصوصا تلك التي لديها عدد أكبر من الأبناء والبنات ويحتاجون إلى ميزانيات، لافتا إلى أهمية أن تأتي مبادرات أخرى من مختلف المنشآت بمشاركة الغرف التجارية.
وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة، أهمية تخفيف الضغط على الأسر، مشيرا إلى أن تكاليف الإنترنت على الأسر ستكون أكبر، ولا بد من مبادرات أخرى غير المبادرات التي أعلن عنها، وإن كان ذلك بدعم من جهات اجتماعية إلى جانب شركات الاتصالات الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات اجتماعية في هذه الفترة.
11 شريكا في مبادرة العطاء الرقمي:
- X-Cite
- EDDY
- هواوي
- كارفور
- اكسترا
- بندة
- الاتصالات السعودية
- موبايلي
- زين
- اكسيوم تليكوم
- فيرجن
أطلقت في 18 مارس 2020
تضمنت توزيع:
28 ألف جهاز لوحي ومحمول
110 آلاف شريحة بيانات مجانية
استفاد منها:
110 آلاف طالب وطالبة
120 جمعية خيرية
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