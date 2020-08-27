شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستقر سلبياً في أعقاب قرار تعديل سياسة التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي في أعقاب تغيير الاحتياطي الاتحادي سياسته لمعدل التضخم وبيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 1.006 مليون طلب، وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انكماش بنسبة 32.5%.

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كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن اليوم تبني سياسة "متوسط مستهدف التضخم" بدلا من هدف معدل التضخم الذي تبناه على مدار سنوات عند 2%، وهو ما يتيح استهداف متوسط أعلى 2% لبعض الوقت.



هذا، وتتواصل اجتماعات ومناقشات ملتقى "جاكسون هول" افتراضيا عبر الإنترنت بسبب زمة "كورونا" بمشاركة مصرفيين وعدد من خبراء الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.