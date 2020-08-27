شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره و"برنت" يهبط أدنى 45 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس زادت خسائرها على الرغم من مخاوف الإعصار "لورا" الذي يضرب خليج المكسيك ويؤثر سلبا على أنشطة الإنتاج في هذه المنطقة الحيوية.



وقلصت شركات الطاقة العاملة في خليج المكسيك ما يقرب من 85% من إنتاجها النفطي مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنطقة تسهم بنحو 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفي نفس الفترة، ارتفع الإنتاج المحلي من الخام بمائة ألف برميل إلى 10.8 مليون برميل يومياً.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 42.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.6% إلى 44.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.8 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.