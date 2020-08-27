شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 27-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.520 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جنوب الوادي للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، ايديتا للصناعات الغذائية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المهندس للتأمين، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مستشفى النزهة الدولي، الدلتا للتأمين، العامة لصناعة الورق-راكتا.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.520 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 587.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.6 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.89%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 898 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.399 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.43%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 20.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.84%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 24.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

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- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 9.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.623 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%.

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 21.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.939 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%.