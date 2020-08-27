شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع 0.12% بالختام.. و"سيراميك رأس الخيمة" متوافقة مع الشريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4535.146 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.824 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 97 مليون سهم، بقيمة 345.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2385 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

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وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 1.81، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.85%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.72%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 85.6 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، عن تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية، وذلك بعد مراجعتها الربعية لأنشطة الشركة وبياناتها المالية، بأن أنشطة أعمال الشركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة الإسلامية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما أكدت دار الشريعة بأن أسهم الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لغرض الاستثمار والتمويل.

وفي سياق آخر قالت شركة التأمين فيدلتي المتحدة، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم 31 أغسطس، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (3/2020)، وتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ليحل محل عضو مجلس الإدارة السابق موريس ريكاردو سليمان.