موجز الاقتصاد.. توجيه رئاسى بتعظيم استفادة المواطنين من مبادرة ما يغلاش عليك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 27- 8- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تصريح وزير المالية، الذى يتعلق بتعظيم استفادة المواطنين من مبادرة ما يغلاش عليك، وأيضا انخفاض سعر الدولار قرشين فى البنوك، بالإضافة إلى إصدار مصلحة الضرائب كتاب دورى بشأن أحكام قانون التجاوز مقابل التأخير.

وزير المالية: توجيه رئاسى بتعظيم استفادة المواطنين من مبادرة «ما يغلاش عليك»

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»، موجهًا بتذليل أى عقبات، وتيسير استفادة المواطنين من العروض والخصومات المطروحة خلال هذه المبادرة التى تصل إلى 20% على السلع المعمرة وغير المعمرة، بخلاف 10% إضافية لأصحاب البطاقات التموينية.

انخفاض سعر الدولار قرشين اليوم فى البنوك.. ويسجل 15.82 جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكى، اليوم الخميس، 27-8-2020، انخفاضا اليوم ما بين قرش لـ قرشين بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث انخفض فى البنك المركزى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع، فى حين انخفض ببنك الأهلى بمقدار قرش واحد ليبلغ 15.84جنيه للشراء،و15.94جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

مصلحة الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن أحكام قانون التجاوز عن مُقابل التأخير

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020 بشـــــــــأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها ـ حسب الأحوال ـ في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

وزارة التخطيط تعلن زيادة جوائز التميز الحكومى من 15 لـ 19 جائزة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي عن جائزة مصر للتميز الحكومي 2019/2020 في دورتها الأولي وخطة وفعاليات الجائزة للدورة الثانية 2020 - 2021 .

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وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق الجائزة جاء بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030" للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتابعت السعيد لافتة إلي الرسالة المستهدفة من تلك الجائزة والتي تتمثل فى نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز إلاداري لتحقيق رضا المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعماً للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق إلي جانب إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.

انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 16.5 والبيض لـ23.5 جنيه

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا في الأسعار، اليوم الخميس 27 – 8 – 2020، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت الدواجن 16.5 جنيه للكيلو من المزرعة في حين انخفض سعر كرتونة البيض ليسجل 23.5 جنيه .

نائب وزير الاتصالات: 90% من الخدمات الحكومية ستكون مميكنة خلال عامين

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه سيتم إدخال خدمات حكومية جديدة على منصة "مصر الرقمية" كل 4 أشهر حيث يتم العمل على أن تكون 90% من الخدمات الحكومية مميكنة خلال عامين، كما يوجد ربط لمنظومة الخدمات الحكومية تسمح بتقديم خدمات جديدة.

وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يتفقد مشروع تطوير العشوائيات بالجيزة

قام وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بزيارة مواقع العمل الخاصة ببرنامج التطوير الحضري والبنية الأساسية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة حيث رافقهم في الزيارة لفيف من مسئولي الجهاز على رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز.

تقرير الغرف التجارية: زيادة المعروض يحافظ على استقرار سوق الخضروات

رفعت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية تقريرها الأسبوعي إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير على استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجع في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيها في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلي 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلي 1922 دولار الآن.