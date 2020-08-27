شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير المالية الكويتى براك الشيتان، أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية. وأضاف تقرير الوكالة، أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى مهامة لمدة 3 سنوات.

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